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В Голливуде бастуют: остановлено производство многих фильмов и телепередач

29 июня 2023 07:03
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Новости США. Забастовка сценаристов ударила по экономике Голливуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мая они выступают против продления контрактов и требуют увеличения зарплат.

В Голливуде бастуют: остановлено производство многих фильмов и телепередач-1

В результате остановлено производство многих фильмов и телепередач. Без работы остались не только актеры и режиссеры, но и, например, декораторы. Подсчитывают потери также костюмеры, осветители и флористы.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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