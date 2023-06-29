В Голливуде бастуют: остановлено производство многих фильмов и телепередач

Новости США. Забастовка сценаристов ударила по экономике Голливуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мая они выступают против продления контрактов и требуют увеличения зарплат.

В результате остановлено производство многих фильмов и телепередач. Без работы остались не только актеры и режиссеры, но и, например, декораторы. Подсчитывают потери также костюмеры, осветители и флористы.