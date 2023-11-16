В Германии зафиксировано более 1500 нападений на мигрантов

Число нападений на приезжих растет. Только за 2023 год зафиксировано порядка 1,5 тысячи таких случаев. При этом зачастую местом преступления становились приюты для беженцев. Впрочем, и поведение самих гостей нельзя назвать приличным. В 2022 году жертвами переселенцев стали почти 50 тысяч немцев. Среди преступлений, совершенных мигрантами, в том числе особо тяжкие: убийства и изнасилования, а также мошеннические схемы и кражи.