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В Германии зафиксировано более 1500 нападений на мигрантов

16 ноября 2023 19:41
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Новости Германии. В Германии нарастает конфликт между местными жителями и мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показательное гостеприимство ФРГ оказалось небезграничным.

В Германии зафиксировано более 1500 нападений на мигрантов-1

Число нападений на приезжих растет. Только за 2023 год зафиксировано порядка 1,5 тысячи таких случаев. При этом зачастую местом преступления становились приюты для беженцев. Впрочем, и поведение самих гостей нельзя назвать приличным. В 2022 году жертвами переселенцев стали почти 50 тысяч немцев. Среди преступлений, совершенных мигрантами, в том числе особо тяжкие: убийства и изнасилования, а также мошеннические схемы и кражи.

# Нападение # Новости Германии # Фотофакт

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