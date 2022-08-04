В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, однако тушить огонь очень опасно

Новости Германии. В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работают более 100 пожарных и армия.

Однако тушение затруднено и очень опасно, так как на складе продолжают разрываться снаряды, а из огня выделяется большое количество едкого дыма и горючих газов. В связи с этим территория вокруг оцеплена, полностью закрыто железнодорожное и автомобильное движение. Местным жителям рекомендовано держать двери и окна закрытыми, а кондиционеры и вентиляцию необходимо и вовсе выключить.