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В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, однако тушить огонь очень опасно

04 августа 2022 11:54
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Новости Германии. В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работают более 100 пожарных и армия.

В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, однако тушить огонь очень опасно-1

Однако тушение затруднено и очень опасно, так как на складе продолжают разрываться снаряды, а из огня выделяется большое количество едкого дыма и горючих газов. В связи с этим территория вокруг оцеплена, полностью закрыто железнодорожное и автомобильное движение. Местным жителям рекомендовано держать двери и окна закрытыми, а кондиционеры и вентиляцию необходимо и вовсе выключить.

В Германии после взрыва на складе боеприпасов загорелся лес, однако тушить огонь очень опасно-4

Точная причина возгорания неизвестна. Кроме того, пока непонятно, пожар начался из-за взрывов на складе или наоборот.

# Пожар # Новости Германии # Фотофакт

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