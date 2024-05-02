Прямой эфир

В Германии на 34% подорожал хлеб

02 мая 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии на 34 % подорожал хлеб. Пока немецкие чиновники заняты внешней политикой, жители страдают от проблем внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии на 34% подорожал хлеб-1

С 2019 года потребительские цены выросли на 17 % – говорится в отчете местного статистического управления. Эксперты назвали причины случившегося. Это рост расходов на энергоносители и сырье. Помимо этого, увеличились затраты компаний и на персонал. Найти специалистов в этой отрасли в Германии непросто. За год в профессию пришли всего 1,5 тысячи человек. Это значит, что число желающих работать в данной сфере сократилось на 50 % за последние 10 лет. 

# Кризис в ЕС # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена
02 мая 2024 10:28

Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена

В Госдепе заявили, что Китай отказался от переговоров с США о ядерном оружии
02 мая 2024 09:51

В Госдепе заявили, что Китай отказался от переговоров с США о ядерном оружии

Seattle Times: В США умер второй разоблачитель дефектов Boeing
02 мая 2024 09:19

Seattle Times: В США умер второй разоблачитель дефектов Boeing

10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии
02 мая 2024 08:17

10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
02 мая 2024 08:09

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Захарова очень резко оценила идею Киева привлечь женщин к разминированию
02 мая 2024 08:02

Захарова очень резко оценила идею Киева привлечь женщин к разминированию

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца
02 мая 2024 07:50

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца

Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде
02 мая 2024 07:45

Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде

Технологические компании США массово сокращают сотрудников
02 мая 2024 07:43

Технологические компании США массово сокращают сотрудников

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек
02 мая 2024 07:38

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские
02 мая 2024 07:36

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек
02 мая 2024 07:33

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек