В Германии на 34% подорожал хлеб

С 2019 года потребительские цены выросли на 17 % – говорится в отчете местного статистического управления. Эксперты назвали причины случившегося. Это рост расходов на энергоносители и сырье. Помимо этого, увеличились затраты компаний и на персонал. Найти специалистов в этой отрасли в Германии непросто. За год в профессию пришли всего 1,5 тысячи человек. Это значит, что число желающих работать в данной сфере сократилось на 50 % за последние 10 лет.