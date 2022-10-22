Почти 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов

С этой проблемой столкнулось 60 % взрослого населения, а за год число таких людей выросло на 6 миллионов. Возросло и количество британцев, которые задерживают оплату или вовсе не платят за коммуналку. Таких оказалось около 8 миллионов, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.