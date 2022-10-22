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Почти 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов

22 октября 2022 19:18
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Новости Великобритании. Почти 32 миллиона британцев испытывают трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги. Таков результат исследования, проведенного Управлением финансового надзора Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов-1

С этой проблемой столкнулось 60 % взрослого населения, а за год число таких людей выросло на 6 миллионов. Возросло и количество британцев, которые задерживают оплату или вовсе не платят за коммуналку. Таких оказалось около 8 миллионов, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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