В Эстонии списали более 700 тысяч вакцин. Они обошлись налогоплательщикам республики в 15 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это по итогам первого полугодия, заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел. С похожей проблемой столкнулась и Латвия. Там также не смогли рассчитать необходимое количество доз, что в результате в прямом смысле стоило дорого.