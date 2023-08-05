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В Эстонии с сентября электроэнергия подорожает на 85%

05 августа 2023 13:56
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Новости Эстонии. Экономические проблемы в Эстонии усугубились. Справиться с финансовыми сложностями в одиночку отдельные города уже не могут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии с сентября электроэнергия подорожает на 85%-1

Жители Нарвы при поддержке администрации города обратились к властям Таллина с просьбой о помощи. С сентября электроэнергия в стране подорожает почти на 85 %. В письменном виде пожелания жителей изложила мэр Нарвы. Как отметила Катри Райк, неважно, в чем именно будет заключаться поддержка Таллина. Это могут быть пособия или компенсация расходов. Главное, чтобы правительство приняло во внимание трудное материальное положение людей.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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