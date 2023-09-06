В Эстонии разгорелся скандал между президентом и премьером

Последний предложил главе правительства уйти в отставку. В ответ получил категорический отказ. Как подчеркнула Кая Каллас, в должности ее утверждал парламент большинством голосов. А потому она намерена остаться у власти. По крайней мере до тех пор, пока может рассчитывать на поддержку своей партии. Предложение об отставке Каллас, озвученное президентом Эстонии, связано с бизнесом ее мужа. Его компания продолжала работать в России после начала СВО, хотя публично выступала за введение экономических санкций. Только по итогам 2022 года это принесло фирме более миллиона евро.