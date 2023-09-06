Прямой эфир

В Эстонии разгорелся скандал между президентом и премьером

06 сентября 2023 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. В Эстонии разгорелся новый скандал. На этот раз между премьером и президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии разгорелся скандал между президентом и премьером-1

Последний предложил главе правительства уйти в отставку. В ответ получил категорический отказ. Как подчеркнула Кая Каллас, в должности ее утверждал парламент большинством голосов. А потому она намерена остаться у власти. По крайней мере до тех пор, пока может рассчитывать на поддержку своей партии. Предложение об отставке Каллас, озвученное президентом Эстонии, связано с бизнесом ее мужа. Его компания продолжала работать в России после начала СВО, хотя публично выступала за введение экономических санкций. Только по итогам 2022 года это принесло фирме более миллиона евро.

# Международная политика # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: США стремятся к полному контролю за биобстановкой
06 сентября 2023 14:18

Минобороны РФ: США стремятся к полному контролю за биобстановкой

ФРГ, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк
06 сентября 2023 14:14

ФРГ, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

Генсек ООН назвал лето 2023-го эпохой кипения. Мировой климат изменится?
06 сентября 2023 14:14

Генсек ООН назвал лето 2023-го эпохой кипения. Мировой климат изменится?