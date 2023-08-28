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В Эстонии начались крупнейшие учения резервистов

28 августа 2023 10:39
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Новости Эстонии. В Эстонии начались крупнейшие в истории страны учения резервистов. В них примут участие более 10 тысяч человек. Их будут обучать опытные инструкторы сил обороны, военной академии, командования спецоперациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии начались крупнейшие учения резервистов-1

Маневры будут проходить по всей стране и за ними будет лично наблюдать министр обороны Эстонии. В случае объявления мобилизации резервисты почти в два раза увеличат личный состав армии в военное время. Поэтому их подготовке уделяется особое внимание. Сами маневры продлятся до 8 октября.

# Военные учения # Новости Эстонии # Фотофакт

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