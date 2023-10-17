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В ЕС Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в превышении полномочий

17 октября 2023 08:48
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В Европейском союзе зреет скандал из-за главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политики обвиняют ее в превышении полномочий, информирует РИА Новости со ссылкой на Politico.

Главу Еврокомиссии критикуют брюссельские дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК на фоне того, что Урсула фон дер Ляйен отстраняет правительства государств Европейского союза от принятия решений, а слушает она указания небольшой группы советчиков.

Издание отмечает, что недавний визит главы ЕК в Израиль также спровоцировал недовольства со стороны европейских политиков, потому как фон дер Ляйен не озвучила их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа. Авторы пишут, что из-за такого поведения руководитель ЕК может лишиться поддержки, если изъявит желание пойти на второй срок.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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