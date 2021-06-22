В Ереване память погибших на войне почтили минутой молчания

Новости Армении. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ереване к Вечному огню у монумента «Мать Армения», установленном в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, цветы возложили министр обороны Армении, послы Беларуси, России, Казахстана и Туркменистана. Память погибших воинов почтили минутой молчания.