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В Ереване память погибших на войне почтили минутой молчания

22 июня 2021 14:06
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Новости Армении. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване память погибших на войне почтили минутой молчания-1

В Ереване к Вечному огню у монумента «Мать Армения», установленном в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, цветы возложили министр обороны Армении, послы Беларуси, России, Казахстана и Туркменистана. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

# Великая Отечественная война # Вагаршак Арутюнян # Фотофакт

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