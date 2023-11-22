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В Донбассе в результате обстрела ВСУ погибла российская актриса Полина Меньших

22 ноября 2023 06:19
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Российская актриса и режиссер Полина Меньших погибла в ДНР во время выступления, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию театра-студии «Портал» в соцсети «ВКонтакте».

По имеющейся у театра информации, Полина Меньших погибла 19 ноября 2023 года в результате обстрела. Актриса родилась 9 ноября, по данным СМИ, на момент гибели ей было 40 лет.

Меньших была известна как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис»). Она руководила театром этнотанца «Нежень», была хореографом с 29-летним стажем.

# Некролог

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