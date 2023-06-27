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В центре Кишинёва собрались фермеры. Протестующие ждут, когда к ним выйдет министр сельского хозяйства

27 июня 2023 09:05
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Новости Молдовы. Фермеры Молдовы готовятся к очередной массовой акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни аграриев собрались на центральной площади Кишинева, ожидая, когда к ним выйдет министр сельского хозяйства.

В центре Кишинёва собрались фермеры. Протестующие ждут, когда к ним выйдет министр сельского хозяйства-1

Они требуют от правительства ввести запрет на ввоз зерна из Украины, выделить компенсации, выплатить задолженности по субсидиям за 2022 год и возместить налог на добавленную стоимость за покупку топлива. Если сегодняшние переговоры ни к чему не приведут, фермеры обещают заблокировать техникой центр Кишинева.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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