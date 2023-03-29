В центре для мигрантов Мексики во время пожара погибли 40 человек

Новости Мексики. В Мексике при пожаре в центре для мигрантов у границы с США погибли 40 человек. Еще около 100 пострадали, некоторые в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незадолго до инцидента, причины которого выясняются, местная полиция доставила в центр 70 человек, задержанных во время рейда. В последние месяцы в Сьюдад-Хуарес, где произошла трагедия, прибыли тысячи нелегалов, преимущественно из Венесуэлы. Власти не исключают, что поджог совершили они сами, чтобы в суматохе сбежать и незаконно перебраться в Америку.