В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств

Британия столкнулась с дефицитом жизненно важных лекарств. А скоро может и вовсе остаться без медикаментов. С таким предупреждением выступил союз фармацевтов Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уже ощущается острая нехватка антибиотиков, препаратов для лечения рака и других серьезных заболеваний. Причиной катастрофической ситуации стало полное разрушение цепочки поставок. Немаловажную роль в этом сыграл брексит. После того как Британия вышла из ЕС, усложнился процесс перевозки лекарств и ингредиентов для их производства через границу. Кроме того, бюрократические процедуры мешают сертификации препаратов. В союзе фармацевтов призвали правительство сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, поскольку бездействие властей может стоить жизни подданным Королевства.