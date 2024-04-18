Прямой эфир

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств

18 апреля 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Британия столкнулась с дефицитом жизненно важных лекарств. А скоро может и вовсе остаться без медикаментов. С таким предупреждением выступил союз фармацевтов Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии возникла нехватка жизненно важных лекарств-1

В стране уже ощущается острая нехватка антибиотиков, препаратов для лечения рака и других серьезных заболеваний. Причиной катастрофической ситуации стало полное разрушение цепочки поставок. Немаловажную роль в этом сыграл брексит. После того как Британия вышла из ЕС, усложнился процесс перевозки лекарств и ингредиентов для их производства через границу. Кроме того, бюрократические процедуры мешают сертификации препаратов. В союзе фармацевтов призвали правительство сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, поскольку бездействие властей может стоить жизни подданным Королевства.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным
18 апреля 2024 13:19

В Германии назвали участие РФ в церемонии памяти узников нацизма нежелательным

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву
18 апреля 2024 13:09

Песков: США имеют выгоду, помогая Киеву

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной
18 апреля 2024 13:06

Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной

В Индонезии закрыли аэропорт и предупреждают о цунами из-за извержения вулкана
18 апреля 2024 12:21

В Индонезии закрыли аэропорт и предупреждают о цунами из-за извержения вулкана

Захарова: требуя вернуть Киеву ЗАЭС, на Западе прибегают к ядерному шантажу
18 апреля 2024 11:48

Захарова: требуя вернуть Киеву ЗАЭС, на Западе прибегают к ядерному шантажу

Spiegel: в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
18 апреля 2024 11:18

Spiegel: в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Акции протеста с требованием повышения зарплат прошли в Греции
18 апреля 2024 11:04

Акции протеста с требованием повышения зарплат прошли в Греции

Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде
18 апреля 2024 10:39

Более 100 человек пострадали из-за утечки аммиака в Таиланде

В Германии нашли 161 украинского ребенка, якобы вывезенного в Россию
18 апреля 2024 09:36

В Германии нашли 161 украинского ребенка, якобы вывезенного в Россию

ВВС Германии проводят учения в Латвии
18 апреля 2024 08:32

ВВС Германии проводят учения в Латвии

США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS
18 апреля 2024 08:21

США хотят выделить Украине $61 млрд и поставить много ракет ATACMS

Силы ПВО РФ сбили над областями России 5 воздушных шаров и 19 снарядов РСЗО
18 апреля 2024 08:09

Силы ПВО РФ сбили над областями России 5 воздушных шаров и 19 снарядов РСЗО