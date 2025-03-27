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В Боливии из-за сильных наводнений погиб 51 человек – в стране ввели режим ЧС

27 марта 2025 07:36
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В Боливии власти ввели режим чрезвычайной ситуации: из-за сильных наводнений погиб 51 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии из-за сильных наводнений погиб 51 человек – в стране ввели режим ЧС-2

Более ста тысяч оказались вынуждены покинуть дома. 380 тысяч семей во всех девяти департаментах страны остались без крова. Наиболее пострадал Ла-Пас. Жителей эвакуируют во временные убежища. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Для ликвидации последствий наводнений в пострадавшие районы направили военных и специальную технику.

# ЧП # Природные явления

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