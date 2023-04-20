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В бельгийском лесу зацвели колокольчики. Сотни туристов съехались посмотреть на красоту

20 апреля 2023 09:47
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Новости Бельгии. Цветущие колокольчики превратили бельгийский лес Халлербос в большой пурпурный ковер. Сотни туристов уже съехались, чтобы увидеть уникальную картину своими глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бельгийском лесу зацвели колокольчики. Сотни туристов съехались посмотреть на красоту-1

Некоторые запечатлеть момент пытаются с помощью фотоаппарата. Кто-то на технику, наоборот, старается не отвлекаться. Схожи все гости только в одном: все они называют лес в это время зачарованным. Кстати, времени, чтобы насладиться картиной, у туристов не так много. Точно не более 10 дней. А потому желающие застать момент не считают километры в дороге. А считают только дни: до очередной встречи с этим таинственным, а точнее, как говорят путешественники, зачарованным лесом.

# Необычное # Новости Бельгии # Фотофакт

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