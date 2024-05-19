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В Австрии 14-летняя девочка планировала теракт в отношении неверных

19 мая 2024 14:01
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Новости Австрии. Власти Австрии сообщили о предотвращении теракта. Но неожиданностью стало то, что, по версии следствия, готовила его 14-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, предполагаемым местом преступления была центральная площадь города Грац на юге страны.

В Австрии 14-летняя девочка планировала теракт в отношении неверных-1

Подозреваемая от имени Исламского государства планировала совершить нападение на неверных. В качестве орудия убийства она выбрала нож и топор, которые были найдены у нее при обыске. Кроме того, оперативники обнаружили пропагандистские материалы исламистской группировки, а также многочисленные видеозаписи с актами насилия. Было также установлено, что подросток была активна в специальных форумах, используемых для вербовки. Вычислить 14-летнюю уроженку Черногории получилось благодаря ее активности в соцсетях.

# Теракт # Новости Австрии

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