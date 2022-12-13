В Австралии шесть человек погибли при перестрелке

Новости Австралии. Шесть человек, в том числе двое полицейских, были убиты в перестрелке в Австралии. ЧП произошло в штате Квинсленд на севере страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда правоохранители приехали по вызову в один из домов, по ним был открыт огонь. По сообщению властей, стрельбу начали двое мужчин, которые там забаррикадировались. На место происшествия прибыл спецназ и вертолеты. В ходе перестрелки преступники были убиты. Пока неизвестен их мотив, в полиции сообщили, что будет проведено тщательное расследование инцидента, который стал самым кровопролитным за последнее время.