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В Австралии шесть человек погибли при перестрелке

13 декабря 2022 08:19
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Новости Австралии. Шесть человек, в том числе двое полицейских, были убиты в перестрелке в Австралии. ЧП произошло в штате Квинсленд на севере страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии шесть человек погибли при перестрелке-1

Когда правоохранители приехали по вызову в один из домов, по ним был открыт огонь. По сообщению властей, стрельбу начали двое мужчин, которые там забаррикадировались. На место происшествия прибыл спецназ и вертолеты. В ходе перестрелки преступники были убиты. Пока неизвестен их мотив, в полиции сообщили, что будет проведено тщательное расследование инцидента, который стал самым кровопролитным за последнее время.

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# Стрельба # Новости Австралии # Фотофакт

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