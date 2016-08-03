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В Австралии пожилая пара обнаружила на заднем дворе необъяснимого происхождения провал в земле

03 августа 2016 09:18
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Новости Австралии. В австралийском Квинсленде пожилая пара с ужасом обнаружила на своем заднем дворе провал, который неумолимо ширится. Первоначально дыру в земле можно было легко перешагнуть, но на глазах она превратилась в яму 8-метрового диаметра.

Пока, как будто, она более не ширится. Инженерные службы города и полиция ограничили доступ к месту происшествия и выясняют причины инцидента. Пока рассматриваются все версии: природа воронки может быть как антропогенной, так и естественно-геологической.

Подобные провалы не редкость. Особенно часты они почему-то в Центральной Америке: в Гондурасе и Гватемале их зафиксировано около 10. Объяснить их происхождение пока не удалось. Хотя, по правде говоря, серьёзные ученые за такое объяснение толком и не брались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необъяснимое явление # Фотофакт

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