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В Австралии потеряли капсулу с высокорадиоактивным цезием-137

30 января 2023 20:01
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Новости Австралии. В Австралии потеряли капсулу с высокорадиоактивным цезием-137. Сейчас ее активно ищут местные власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии потеряли капсулу с высокорадиоактивным цезием-137-1

Как сообщается, опасный груз размером шесть миллиметров на восемь миллиметров был потерян на участке пустынного шоссе длиной почти 1,5 тысячи километров на западе страны. Каким-то образом он упал с грузовика местной горнодобывающей компании. Причем цезий-137 перевозили еще в середине января. А о пропаже стало известно только сейчас. Отметим, цезий является очень опасным веществом для человека. Длительный контакт с ним может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и даже рак.

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# ЧП # Новости Австралии # Фотофакт

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