Новости Австралии. В Австралии потеряли капсулу с высокорадиоактивным цезием-137. Сейчас ее активно ищут местные власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, опасный груз размером шесть миллиметров на восемь миллиметров был потерян на участке пустынного шоссе длиной почти 1,5 тысячи километров на западе страны. Каким-то образом он упал с грузовика местной горнодобывающей компании. Причем цезий-137 перевозили еще в середине января. А о пропаже стало известно только сейчас. Отметим, цезий является очень опасным веществом для человека. Длительный контакт с ним может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и даже рак.