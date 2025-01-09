В Армении начали процедуру вступления в ЕС

Армянское правительство поддерживает идею о начале процесса присоединения к Европейскому союзу. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Никол Пашинян заметил, что это решение не означает членство в ЕС, так как этот вопрос будет решаться на всенародном референдуме.
Глава МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что взаимоотношения Армении с ЕС динамично развивались, и Евросоюз оказывал содействие в сферах обеспечения безопасности и экономического развития.
После утверждения законопроекта Армения будет должна разработать дорожную карту с ЕС.