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В Армении начали процедуру вступления в ЕС

09 января 2025 09:15
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Армянское правительство поддерживает идею о начале процесса присоединения к Европейскому союзу. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Никол Пашинян заметил, что это решение не означает членство в ЕС, так как этот вопрос будет решаться на всенародном референдуме. 

В Армении начали процедуру вступления в ЕС-1

Фото: pixabay

Глава МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что взаимоотношения Армении с ЕС динамично развивались, и Евросоюз оказывал содействие в сферах обеспечения безопасности и экономического развития. 

После утверждения законопроекта Армения будет должна разработать дорожную карту с ЕС.

# Международная политика

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