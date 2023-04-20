В Аргентине начался день протеста

Новости Аргентины. День протеста начался в Аргентине факельным шествием и пикетом на одной из площадей Буэнос-Айреса. Сегодня действие перенесется к зданию Министерства социального развития, где запланирована акция «пустых кастрюль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выступают против корректировок бюджета, на которых настаивает Международный валютный фонд, сокращения получателей социальных льгот, инфляции и роста бедности. Как отмечают местные аналитики, тревожные данные об инфляции с почти 10-процентным увеличением цен на продукты питания всего за месяц и более чем 30-процентным ростом стоимости продуктов в магазинах шаговой доступности за квартал свидетельствуют о полном провале программы правительства Аргентины.