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В Аргентине демонстранты разбили палаточный лагерь перед президентским дворцом

20 апреля 2023 09:25
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Новости Аргентины. В Аргентине не утихают протесты против стремительного падения уровня жизни. Тысячи людей прошли маршем от города Авельянеда до столицы страны Буэнос-Айреса, требуя от правительства принять срочные меры, чтобы изменить ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине демонстранты разбили палаточный лагерь перед президентским дворцом-1

Митингующие разбили большой палаточный лагерь перед президентским дворцом. По словам демонстрантов они хотят услышать от властей планы по выходу из кризиса. Аргентина должна выплачивать 44 миллиарда долларов кредита МВФ, из-за чего пришлось сократить все социальные выплаты. Даже те, кто сейчас официально трудоустроены, получают мизерную зарплату. Аргентинцы пытаются выжить в условиях инфляции, которая уже достигла 102,5 %, и, по прогнозам аналитиков, продолжит расти.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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