В Аргентине демонстранты разбили палаточный лагерь перед президентским дворцом

Новости Аргентины. В Аргентине не утихают протесты против стремительного падения уровня жизни. Тысячи людей прошли маршем от города Авельянеда до столицы страны Буэнос-Айреса, требуя от правительства принять срочные меры, чтобы изменить ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие разбили большой палаточный лагерь перед президентским дворцом. По словам демонстрантов они хотят услышать от властей планы по выходу из кризиса. Аргентина должна выплачивать 44 миллиарда долларов кредита МВФ, из-за чего пришлось сократить все социальные выплаты. Даже те, кто сейчас официально трудоустроены, получают мизерную зарплату. Аргентинцы пытаются выжить в условиях инфляции, которая уже достигла 102,5 %, и, по прогнозам аналитиков, продолжит расти.