В Анкаре надеются, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Турции

В Анкаре надеются, что именно Турция выступит площадкой для предполагаемых переговоров лидеров Турции и России, пишет РИА Новости.

Как сообщается, советник президента Турции ведет переговоры между Анкарой и Москвой по поводу места и времени. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган пришли к единому мнению точно определить место и время встречи. Он добавил, что в повестку дня двух лидеров включены вопросы двусторонних отношений, Украины и зерновой сделки.