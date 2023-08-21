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В Анкаре надеются, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Турции

21 августа 2023 09:16
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В Анкаре надеются, что именно Турция выступит площадкой для предполагаемых переговоров лидеров Турции и России, пишет РИА Новости.

Как сообщается, советник президента Турции ведет переговоры между Анкарой и Москвой по поводу места и времени. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган пришли к единому мнению точно определить место и время встречи. Он добавил, что в повестку дня двух лидеров включены вопросы двусторонних отношений, Украины и зерновой сделки.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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