В Америке самая большая за последние 60 лет забастовка в киноиндустрии – более 150 тысяч человек

Они требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. На этом фоне многие громкие проекты были заморожены или отложены на несколько месяцев и даже лет. А по данным аналитиков, ущерб от забастовки может составить более четырех миллиардов долларов, а ее последствия затронут не только США, но и другие страны. Кроме того, как считают эксперты, итог этих забастовок напрямую повлияет на предстоящие президентские выборы в США. Если демократы все-таки смогут найти решение, то уже совсем скоро появятся новые пропагандистские фильмы, где образ Трампа будет представляться в качестве главного злодея. В противном случае Байден и его Кабмин лишатся одного из своих самых сильных пропагандистских орудий – кино.