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В Афинах бывший сотрудник предприятия застрелил руководителя и ещё 2 подчинённых

13 февраля 2024 07:16
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Три человека погибли в результате стрельбы в здании судоходной компании в пригороде Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах бывший сотрудник предприятия застрелил руководителя и ещё 2 подчинённых-1

Бывший сотрудник предприятия застрелил руководителя и двоих его подчиненных. Затем нападавший покончил с собой. Правоохранители проводят расследование. Стрелком оказался 70-летний гражданин Египта. Полиция оцепила район происшествия.

# Стрельба

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