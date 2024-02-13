В Афинах бывший сотрудник предприятия застрелил руководителя и ещё 2 подчинённых

Три человека погибли в результате стрельбы в здании судоходной компании в пригороде Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека погибли в результате стрельбы в здании судоходной компании в пригороде Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший сотрудник предприятия застрелил руководителя и двоих его подчиненных. Затем нападавший покончил с собой. Правоохранители проводят расследование. Стрелком оказался 70-летний гражданин Египта. Полиция оцепила район происшествия.