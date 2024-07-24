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В аэропорту Катманду загорелся самолёт непальской авиакомпании, 18 человек погибли

24 июля 2024 09:38
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В Непале в международном аэропорту имени Трибхувана произошло возгорание самолета, пишет ТАСС.

24 июля в 08.15 по московскому времени самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании Saurya Airlines в ходе совершения взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Борт должен был следовать рейсом Катманду – Покхара.

Предварительно известно, что рейс являлся тестовым, на борту самолета находились представители авиакомпании Saurya Airlines в составе 19 человек, 18 из которых погибли. Сообщается, что выжил только командир экипажа.

# Авиакатастрофа

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