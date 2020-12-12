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Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России

12 декабря 2020 11:16
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Ушел из жизни народный артист России Валентин Гафт. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким актера выразил Президент Александр Лукашенко, отметив, что светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России-1

Гафт всегда поражал не только своим талантом, но и искренностью. В его театральной деятельности более 30 постановок – от Генриха IV до Отелло. В кино Валентин Гафт играл в основном роли отрицательных героев – его персонажи получались необычайно харизматичными.

Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России-4

Валентин Иосифович стал звездой таких фильмов, как «17 мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «Мастер и Маргарита».

Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России-7

Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России-9

Прощание с актером пройдет 15 декабря. Его похоронят на Аллее актеров Троекуровского кладбища.

# Некролог # Валентин Гафт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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