Ушёл из жизни Валентин Гафт. Вспоминаем роли народного артиста России

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Ушел из жизни народный артист России Валентин Гафт. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнования родным и близким актера выразил Президент Александр Лукашенко, отметив, что светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Гафт всегда поражал не только своим талантом, но и искренностью. В его театральной деятельности более 30 постановок – от Генриха IV до Отелло. В кино Валентин Гафт играл в основном роли отрицательных героев – его персонажи получались необычайно харизматичными.

Валентин Иосифович стал звездой таких фильмов, как «17 мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «Мастер и Маргарита».