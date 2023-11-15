Уровень инфляции в Аргентине обновил исторический максимум

Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине обновила очередной рекорд. Показатель приближается к 140 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако это не предел, заявляют специалисты.

Потребительские цены в стране продолжат расти, уверены эксперты. Стоимость тех или иных товаров уже заставила людей обмениваться вещами, а не приобретать новые. Но, по прогнозам аналитиков, худшее еще впереди. К концу года они прогнозируют инфляцию в 180 %. На страну надвигается шестая рецессия за 10-летие.