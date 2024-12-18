Минск зарекомендовал себя как надежный партнер на международной арене. За рубежом многие инициативы Беларуси уже получили поддержку. Среди них теперь есть и еще одна. ООН приняла предложенную Минском и Москвой резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За высказались 119 государств-членов ООН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ призывает не допускать пересмотра истории Второй мировой войны и осуждает случаи героизации нацизма, включая вандализм на памятниках освободителям и жертвам оккупации. Также резолюция рекомендует запретить торжества в честь нацистских режимов и их пособников. Неудивительно, что ряд стран предложение Минска и Москвы встретили критикой. Среди них Украина и страны Балтии. Там уничтожение исторической памяти – часть госполитики. А инициатором такого нечеловеческого флешмоба стала Варшава. Именно с Польши начался снос советских памятников. Борьба с исторической правдой там длится уже 10 лет, а возглавляет это безумие – Институт национальной памяти, который по логике должен эту память поддерживать и сохранять.