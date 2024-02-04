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Украинский посол посоветовал Шольцу не приглашать Путина на пиво прямо сейчас

04 февраля 2024 13:39
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Бывший украинский посол в Германии и действующий посол Бразилии Андрей Мельник предлагает канцлеру Германии Олафу Шольцу организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Украины и переговорного процесса. Об этом пишет РИА Новости.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому», – сказал он.

Мельник отметил, что необходимо найти контакт с руководством России, учитывая, что Путин считает себя в сильной позиции. С 2015 по 2022 год Мельник работал послом в Берлине и известен своими провокационными заявлениями.

# Международная политика # Олаф Шольц # Владимир Путин

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