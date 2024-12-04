Украина пойдёт на уступки РФ по плану Трампа

Согласно плану избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, направленного на урегулирование конфликта в Украине, Киеву будет необходимо отказаться от вступления в НАТО и от территорий в пользу Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

В материале указано, что советниками Трампа прорабатывается вопрос окончания украинского конфликта. Предлагается значительную часть территорий передать РФ «на обозримое будущее». В своих предложениях советники сходятся в части того, что повестка вопроса о вступлении Киева в НАТО будет снята.

Главная рабочая группа, которая займется разработкой мирного плана, на данный момент не собрана.