Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением

Новости Перу. Бесстрашные ученые перу. Исследователи из Геофизического института отправились к действующему вулкану, чтобы понаблюдать за его извержением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Бесстрашные ученые перу. Исследователи из Геофизического института отправились к действующему вулкану, чтобы понаблюдать за его извержением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбы пепла поднимаются на полтора километра. Примерно в 10 километрах от Убинаса есть временное убежище. Разработан план эвакуации. Среди местного населения жертв нет, пострадали только сельхозпосевы.
Роджер Мачака, сейсмолог Геофизического института Перу:
Пепел движется на юг или на юго-запад. По этой причине мы пошли на противоположную сторону, чтобы пепел не загрязнял нас. Мы отслеживаем масштаб падающего пепла, а не его рассеивание.
Убинас проснулся в начале июня. Это самый активный вулкан в Перу. В связи с этим власти объявили чрезвычайное положение на 60 дней в нескольких ближайших городах. В опасной зоне находятся около 2 000 человек.