Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением

Новости Перу. Бесстрашные ученые перу. Исследователи из Геофизического института отправились к действующему вулкану, чтобы понаблюдать за его извержением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбы пепла поднимаются на полтора километра. Примерно в 10 километрах от Убинаса есть временное убежище. Разработан план эвакуации. Среди местного населения жертв нет, пострадали только сельхозпосевы.

Роджер Мачака, сейсмолог Геофизического института Перу:

Пепел движется на юг или на юго-запад. По этой причине мы пошли на противоположную сторону, чтобы пепел не загрязнял нас. Мы отслеживаем масштаб падающего пепла, а не его рассеивание.