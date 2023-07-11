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Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением

11 июля 2023 08:26
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Новости Перу. Бесстрашные ученые перу. Исследователи из Геофизического института отправились к действующему вулкану, чтобы понаблюдать за его извержением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением-1

Столбы пепла поднимаются на полтора километра. Примерно в 10 километрах от Убинаса есть временное убежище. Разработан план эвакуации. Среди местного населения жертв нет, пострадали только сельхозпосевы.

Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением-4

Роджер Мачака, сейсмолог Геофизического института Перу:
Пепел движется на юг или на юго-запад. По этой причине мы пошли на противоположную сторону, чтобы пепел не загрязнял нас. Мы отслеживаем масштаб падающего пепла, а не его рассеивание.

Учёные Перу отправились к действующему вулкану, чтобы наблюдать за извержением-7

Убинас проснулся в начале июня. Это самый активный вулкан в Перу. В связи с этим власти объявили чрезвычайное положение на 60 дней в нескольких ближайших городах. В опасной зоне находятся около 2 000 человек.

# Извержение вулкана # Марина Кишкурно # Фотофакт

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