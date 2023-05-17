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Учатся писать на песке. На острове Грейт-Кеппел набирает популярность дошкольное образование

17 мая 2023 12:17
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Новости Австралии. Учение – свет. На австралийском острове Грейт-Кеппел популярность набирает дошкольное образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Учатся писать на песке. На острове Грейт-Кеппел набирает популярность дошкольное образование-1

Ничего не обычного, если не знать, что в целом на этом острове недалеко от побережья центрального Квинсленда проживает всего 20 человек. И пока дети были маленькими, необходимости в обучении не было. Теперь она появилась. Семья Харрис переехала сюда из Брисбена семь лет назад. Сейчас старшей из дочерей шесть. Привычной школы на острове нет, поэтому образование проходит частично онлайн, а частично на природе. На песке дети учатся писать, а, например, вместо счетных палочек используют ракушки.

# Дети # Новости Австралии # Фотофакт

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