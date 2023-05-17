Учатся писать на песке. На острове Грейт-Кеппел набирает популярность дошкольное образование

Ничего не обычного, если не знать, что в целом на этом острове недалеко от побережья центрального Квинсленда проживает всего 20 человек. И пока дети были маленькими, необходимости в обучении не было. Теперь она появилась. Семья Харрис переехала сюда из Брисбена семь лет назад. Сейчас старшей из дочерей шесть. Привычной школы на острове нет, поэтому образование проходит частично онлайн, а частично на природе. На песке дети учатся писать, а, например, вместо счетных палочек используют ракушки.