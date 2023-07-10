«У них там полный бардак». Есть ли предпосылки к распаду Европейского союза?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Все-таки есть эта иллюзия того великого Европейского союза, которым он когда-то себя величал. Есть ли предпосылки к тому, что вся эта структура, организация рассыпется?

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

Я думаю, Европейский союз начался как раз таки с двух тем: безопасности и экономики. Мол, давайте больше не будет повторять опыт Второй мировой войны. Что мы делаем? Мы идем как раз таки к холодной войне, к ядерной эскалации. И второй момент экономический, что вместе мы сила, вместе мы добьемся социального процветания. Государства, которые заботятся о каждом. И не будет никаких проблем. А сейчас все наоборот: поляки наблюдают за Францией, у них там полный бардак, давайте закрываться. Вы помните, когда был миграционный кризис, все страны закрыли свои границы. Конечно, это создает предпосылки. Но, опять же, мне кажется, пока идет глобальный конфликт, в который Европу втянула Америка, с Россией. Временно это будет притушовываться. Надежда Сасс:

Мне кажется, знаете кто смотрит на происходящее в Европе и немного злорадствует? Это Великобритания, которая вовремя заявила о своем брексите.