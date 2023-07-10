«У них там полный бардак». Есть ли предпосылки к распаду Европейского союза?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Все-таки есть эта иллюзия того великого Европейского союза, которым он когда-то себя величал. Есть ли предпосылки к тому, что вся эта структура, организация рассыпется?
Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Я думаю, Европейский союз начался как раз таки с двух тем: безопасности и экономики. Мол, давайте больше не будет повторять опыт Второй мировой войны. Что мы делаем? Мы идем как раз таки к холодной войне, к ядерной эскалации. И второй момент экономический, что вместе мы сила, вместе мы добьемся социального процветания. Государства, которые заботятся о каждом. И не будет никаких проблем. А сейчас все наоборот: поляки наблюдают за Францией, у них там полный бардак, давайте закрываться. Вы помните, когда был миграционный кризис, все страны закрыли свои границы. Конечно, это создает предпосылки. Но, опять же, мне кажется, пока идет глобальный конфликт, в который Европу втянула Америка, с Россией. Временно это будет притушовываться.
Надежда Сасс:
Мне кажется, знаете кто смотрит на происходящее в Европе и немного злорадствует? Это Великобритания, которая вовремя заявила о своем брексите.
Вадим Боровик, политолог:
Позвольте, это был план. Еще пять лет назад я говорил, что Великобританию специально выводят – готовят войну в Европе. А в 2012 году я вам говорил, что Польшу усиливают в противовес Германии с целью центробежности в Европейском союзе. Это все было очевидно. Это был засланный казачок – Великобритания. Визу отдельно, валюту не хотим. И немножко так смотрим свысока. А фирма одна – Канада, Великобритания, США. Выводы, надо всегда делать выводы. Наши друзья либеральные любят поучать нас, Россию и Беларусь, этим ценностям. Запомните, есть шкала приоритетов. И безопасность всегда на первом месте. Если у тебя не обеспечена безопасность, то тебе не нужны ни какие-то дорогостоящие покупки, не нужны никакие свободы и так далее. Так вот, когда стоит вопрос безопасности, тогда на улицах мочат по полной, на французских, потому что надо обеспечить порядок. И никаких прав человека. Потому, когда вам рассказывают и ругают нашу милицию белорусскую или российскую полицию, вами манипулируют. Потому что хотят поставить вас на колени и управлять вами. Единственный возможный путь сохранить Европу – это начать думать собственной головой. Это принцип разделяй и властвуй. Они договорились о чем-то в Брюсселе. По одному выдергивают в Вашингтон – и уже совсем другие решения. Хотят сохранить Европу. И какая сейчас холодная война? Холодную войну мы как-то быстро прошли. Сейчас идет гибридная война, и мы на пороге горячей. Вот этого мы не должны допустить.
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