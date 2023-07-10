Лавров заявил, что ни один пункт российской части зерновой сделки не выполнен

Усилия Организации Объединенных Наций по выполнению российской части зерновой сделки оказались безрезультативными. Ни один пункт не выполнен. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июля, руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пишет РИА Новости .

Лавров отметил, что со стороны представителей секретариата ООН, генерального секретаря и его заместителей Москва на протяжении многих месяцев слышит о неимоверных усилиях, которые прилагаются для решения вопроса. Но подвижек нет ни по одному пункту. Их нет вообще, эти неимоверные усилия результата не принесли, обозначил глава российского МИД.

Как сообщалось, срок действия соглашения, заключенного в рамках зерновой сделки, завершается 17 июля текущего года. В Российской Федерации заявляли, что пока не видят оснований для ее продления.

