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​NI: армия России вынудила НАТО подставить Украину

10 июля 2023 14:43
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Североатлантический альянс не примет Украину, чтобы уйти от прямого столкновения с Российской Федерацией. Об этом написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interes, информирует РИА Новости.

Пребл отмечает, что существует огромное количество причин, почему Киев не станет частью Альянса. Члены Североатлантического блока всячески избегают решений, которые могли бы привести к прямому столкновению с российской армией. А главный страх Брюсселя – третья мировая война с вариацией эскалации и применением ядерного оружия.

Автор обращает внимание, что дискуссии вокруг темы членства Украины отвлекают страны Запада от более глобальных вопросов. Пребл призывает искать пути прекращения украинского конфликта, в том числе и через мирные переговоры, которые могли бы остановить огонь.

# Международная политика

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