Axios: Байден наедине ведёт себя агрессивно и орёт на своих подчиненных

Президент США Джо Байден за закрытыми дверьми орет на своих сотрудников и вызывает беспокойство у ближайших советников. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома, сообщает РИА Новости.

Они стараются избежать встреч с ним в частном порядке из-за его несдержанного характера. При этом подчеркивается, что на публике Байден говорит шепотом, а в приватной обстановке поддается гневу и начинает дискуссии на повышенных тонах. При этом некоторые помощники берут с собой в качестве щита своих партнеров. Также президент Америки использует ругательства в общении.

Представители Белого дома считают, что Байден должен иногда демонстрировать свой гнев на публике, дабы развеять сомнения избирателей в его способностях в силу возраста. Обстановка в присутствии президента считается напряженной, никто не чувствует себя в безопасности.