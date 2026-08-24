Год назад немецкие избиратели поставили на стабильное черное – традиционный цвет блока христианских демократов Фридриха Мерца. Люди искренне надеялись сменить опостылевший красный курс Олафа Шольца и вернуть былую предсказуемость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но у шарика на рулетке оказались свои планы. Он лениво прокатился по клеткам традиционных немецких фракций и замер на синем поле – секторе, который классическая, да и партийная рулетка Германии вообще не предусматривает. Главный куш сорвала «Альтернатива для Германии», которая уже никакая не альтернатива, а крайне зубастая реальность Берлина. Правые «пережевывают» консервативный блок на федеральном уровне: 27 % против 21 %. Позорные 15 % личного рейтинга, которые продолжают падать, не оставляют Фридриху Мерцу в этой игре никаких шансов.

Соцопросы выдают канцлеру путевку на безвозвратную политическую пенсию. 54 % немцев не сомневаются, что до выборов его съедят свои же. Причем 18 % готовы избавиться от канцлера к Рождеству, а 36 % согласны на любой удобный момент. Вера в живучесть Мерца теплится лишь у 29 % не особо требовательных избирателей. При этом канцлер Германии умудряется растрачивать свой скудный политический капитал с аномальной скоростью. Летний отпуск, который, по идее, должен был восстановить силы увядающего политика, наоборот, его добил. ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ? Отправился он туда, как ядовито писали местные СМИ, «греть бока, пока страна плавится от зноя, а леса превращаются в пепелища». По возвращении домой багровые от ярости и солнца погорельцы курортный лоск лидера не оценили. Разница в качестве загара канцлера и рядовых немцев оказалась настолько вызывающей, что первая же пиар-вылазка главы правительства к обгоревшим районам обернулась дополнительной прожаркой его политической фигуры – яростным свистом и оскорбительными криками.

У него была возможность именно сейчас своим присутствием признать, что он осознает тревоги и страхи населения. Он этого не делает и тем самым лишь укрепляет впечатление, что заботится в первую очередь о собственном комфорте.

Но главная драма разворачивается в тылу Мерца. 67 % немцев видят, что партийное стадо больше не желает стоять за спиной своего слабеющего вожака. Все судорожные попытки Мерца укрепить личный авторитет через кадровые перестановки в правительстве обернулись аппаратным позором. 36 % наблюдателей констатируют, что эти маневры его окончательно обескровили. Кулуарный консенсус партийной верхушки – дождаться неизбежного электорального погрома в трех восточных землях на региональных выборах осенью и предложить канцлеру освободить кабинет.