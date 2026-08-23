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Рейтинг Трампа упал до исторического минимума

23 августа 2026 17:15
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В США разворачивается масштабный кризис, который уже бьет по позициям Белого дома. Рейтинг Трампа упал до исторического минимума. Его работу одобряют лишь 33 % американцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие показатели аналитики связывают с военной операцией на Ближнем Востоке, которая привела к ощутимым экономическим последствиям для граждан Соединенных Штатов. Республиканцы в конгрессе считают, что низкий рейтинг американского лидера предвещает вероятную потерю контроля над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом. 

Некоторые однопартийцы просят Трампа переключить внимание на внутренние вопросы, но президент США к этому пока не готов. А стоило бы. Финансовая система Америки на пределе. По прогнозам аналитиков, к 2030 году госдолг Соединенных Штатов увеличится до критических и абсолютно неуправляемых масштабов. 

Пытаясь замаскировать дефолт, Вашингтон и прибегнул к отвлекающему маневру. В этот раз им стала операция против Ирана. Так считает глава МИД этой ближневосточной страны. Аракчи заявил, что усиление американских мер против Тегерана призвано скрыть внутренние проблемы США: беспрецедентный долг и растущие процентные ставки.

США начинают масштабную экономическую операцию против Ирана.

# Международная политика

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