ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?

А сейчас к международной повестке. В центре внимания на неделе оказалась экономическая ситуация в Германии. Крупнейшая индустриальная держава Еврозоны столкнулась с серьезными проблемами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Бундесбанк официально предупредил о срыве восстановления немецкой экономики в третьем квартале. Из-за продолжительной засухи уровень воды в Рейне – главной транспортной артерии страны – упал ниже критической отметки. Судоходство парализовано, баржи идут полупустыми, а удорожание логистики, по оценкам немецких институтов, может обернуться потерей 25 миллиардов евро. К логистическому тупику добавился новый виток инфляции и почти пустые газохранилища. Немецкие операторы сетей открыто признали, что заполнить их до плановых показателей, которые и без того были снижены до 70%, практически невозможно. Нынешний кризис связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке и, по мнению немецких специалистов, по масштабам превосходит даже ситуацию в 2022 году. На этом фоне в Берлине разгорелся громкий политический скандал. Лидеры оппозиции официально потребовали отставки министра экономики, которая молча наблюдала, как пустеют хранилища, и бездействовала. Но ситуацию можно исправить, если вернуться к прямым поставкам российского газа. По мнению оппозиции, это спасет промышленность Германии от окончательной смерти. Как Берлин планирует выходить из бюджетного пике и к чему приведет дефицит сырья, разбиралась Елизавета Жилач.

Возглавив блок христианских демократов лишь со второй попытки в мае 2025 года канцлер Фридрих Мерц мгновенно предал свои экономические лозунги. Бывший сторонник жесткой экономии без колебаний одобрил огромный дефицит бюджета и растрату 500 миллиардов евро на сомнительные военные нужды, забрав эти средства у социальной сферы и медицины. Сегодня в адрес Фридриха Мерца звучат бесчисленные упреки, а его рейтинг рухнул до 13%. На неделе первый выход Мерца к людям после отпуска был встречен осуждающим свистом.

Канцлер собирался стать «канцлером реформ» и вывести экономику из стагнации, но Германия переживает худший спад среди государств «Большой семерки». ВВП страны сокращается уже третий квартал подряд.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

Социальное государство в том виде, в каком оно существует сегодня, больше невозможно финансировать за счет наших экономических достижений. Вполне закономерно, что общество ответило на эту политику лавиной издевательских прозвищ. Оппоненты зовут его Фридрихом Лживым и Старомодным Фрице. Фальшивые попытки казаться своим среди рабочих превратили канцлера в Барона фон Мерцхаузена. За характерную внешность Мерца величают Мистером Бернсом в честь безжалостного скряги из мультсериала «Симпсоны».

Свыше 60% граждан сегодня оценивают экономические реформы правительства крайне скептически, заявляя, что политика Мерца ускорила распад социальных гарантий Германии. Уровень бедности в стране достиг рекордных 16% – более 13 миллионов граждан живут за чертой выживания. Демографический коллапс лишь подливает масла в огонь. Рождаемость стремительно падает, а к 2040 году на пенсию выйдет треть работоспособного населения. Чтобы хоть как-то удержать систему на плаву, канцлер продавил повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Особая трагедия канцлера заключается в его глубочайшей вере в экономическую поддержку со стороны Штатов. Эксперты отменяют, что Германия годами вкладывалась в зарубежные активы, чем лишила себя базы для роста. Рассчитывать на стабильность такой системы можно было бы останься Байден в Белом Доме. Но пришедший к власти с Дональд Трамп, который с порога объявил: «Америка прежде всего», быстро смешал Мерца с безликой массой европейских просителей. Дональд Трамп, президент США:

Канцлер Германии отвратительно справляется со своими обязанностями. Ему следовало бы тратить больше времени на исправление дел в собственной разваленной стране, решать проблемы с миграцией и энергетикой.