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ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?

23 августа 2026 17:59
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А сейчас к международной повестке. В центре внимания на неделе оказалась экономическая ситуация в Германии. Крупнейшая индустриальная держава Еврозоны столкнулась с серьезными проблемами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бундесбанк официально предупредил о срыве восстановления немецкой экономики в третьем квартале. Из-за продолжительной засухи уровень воды в Рейне – главной транспортной артерии страны – упал ниже критической отметки. Судоходство парализовано, баржи идут полупустыми, а удорожание логистики, по оценкам немецких институтов, может обернуться потерей 25 миллиардов евро.

К логистическому тупику добавился новый виток инфляции и почти пустые газохранилища. Немецкие операторы сетей открыто признали, что заполнить их до плановых показателей, которые и без того были снижены до 70%, практически невозможно. Нынешний кризис связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке и, по мнению немецких специалистов, по масштабам превосходит даже ситуацию в 2022 году.

На этом фоне в Берлине разгорелся громкий политический скандал. Лидеры оппозиции официально потребовали отставки министра экономики, которая молча наблюдала, как пустеют хранилища, и бездействовала. Но ситуацию можно исправить, если вернуться к прямым поставкам российского газа. По мнению оппозиции, это спасет промышленность Германии от окончательной смерти.

Как Берлин планирует выходить из бюджетного пике и к чему приведет дефицит сырья, разбиралась Елизавета Жилач. 

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-2

Возглавив блок христианских демократов лишь со второй попытки в мае 2025 года канцлер Фридрих Мерц мгновенно предал свои экономические лозунги. Бывший сторонник жесткой экономии без колебаний одобрил огромный дефицит бюджета и растрату 500 миллиардов евро на сомнительные военные нужды, забрав эти средства у социальной сферы и медицины. Сегодня в адрес Фридриха Мерца звучат бесчисленные упреки, а его рейтинг рухнул до 13%. На неделе первый выход Мерца к людям после отпуска был встречен осуждающим свистом.

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-4

Канцлер собирался стать «канцлером реформ» и вывести экономику из стагнации, но Германия переживает худший спад среди государств «Большой семерки». ВВП страны сокращается уже третий квартал подряд.

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-6

Фридрих Мерц, канцлер Германии:
Социальное государство в том виде, в каком оно существует сегодня, больше невозможно финансировать за счет наших экономических достижений.

Вполне закономерно, что общество ответило на эту политику лавиной издевательских прозвищ. Оппоненты зовут его Фридрихом Лживым и Старомодным Фрице. Фальшивые попытки казаться своим среди рабочих превратили канцлера в Барона фон Мерцхаузена. За характерную внешность Мерца величают Мистером Бернсом в честь безжалостного скряги из мультсериала «Симпсоны».

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-8

Свыше 60% граждан сегодня оценивают экономические реформы правительства крайне скептически, заявляя, что политика Мерца ускорила распад социальных гарантий Германии. Уровень бедности в стране достиг рекордных 16% – более 13 миллионов граждан живут за чертой выживания. Демографический коллапс лишь подливает масла в огонь. Рождаемость стремительно падает, а к 2040 году на пенсию выйдет треть работоспособного населения. Чтобы хоть как-то удержать систему на плаву, канцлер продавил повышение пенсионного возраста до 70 лет. 

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-10

Особая трагедия канцлера заключается в его глубочайшей вере в экономическую поддержку со стороны Штатов. Эксперты отменяют, что Германия годами вкладывалась в зарубежные активы, чем лишила себя базы для роста.

Рассчитывать на стабильность такой системы можно было бы останься Байден в Белом Доме. Но пришедший к власти с Дональд Трамп, который с порога объявил: «Америка прежде всего», быстро смешал Мерца с безликой массой европейских просителей.

Дональд Трамп, президент США:
Канцлер Германии отвратительно справляется со своими обязанностями. Ему следовало бы тратить больше времени на исправление дел в собственной разваленной стране, решать проблемы с миграцией и энергетикой.

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?-12

Как союзник США Германия низведена до рядового члена Евросоюза, который обязан нести коллективную ответственность за все просчеты Брюсселя. Среди таких – неспособность стран ЕС повысить оборонные расходы НАТО до 5% ВВП, а также поддержать США на иранском направлении.

Подробнее в видео.

# Новости Германии # Фридрих Мерц

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