Песков: ВС России определяют места производства ракет в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Лондона предоставить Киеву технологии для изготовления крылатых ракет SCALP-EG в Украине. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что ВС России работают в направлении обнаружения мест изготовления ракет в Украине и предпринимают действия по их ликвидации.

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