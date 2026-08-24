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Песков: ВС России определяют места производства ракет в Украине

24 августа 2026 13:22
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Песков: ВС России определяют места производства ракет в Украине-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Лондона предоставить Киеву технологии для изготовления крылатых ракет SCALP-EG в Украине. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что ВС России работают в направлении обнаружения мест изготовления ракет в Украине и предпринимают действия по их ликвидации.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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