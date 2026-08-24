Вероятность вхождения Армении в ЕС равна тому, чтобы страна колонизировала Марс – аналитик

Попытаться купить билет на европейский «Титаник» сегодня – верх политической наивности. Тем не менее именно эту путевку в один конец сейчас, по заверениям армянского премьер-министра, хочет купить Ереван, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая в парламенте, Пашинян анонсировал подготовку к общенациональному референдуму, на который вынесут вопрос: вступление в Евросоюз или же сохранение членства в ЕАЭС. Еще в мае на саммите в Астане лидеры Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана приняли совместное заявление, где открыто призвали Ереван к элементарной честности, указали на недопустимость двойных стандартов и предложили армянскому руководству подтвердить свой реальный выбор на референдуме.

Ответ партнеры по интеграционному блоку ждут к декабрьскому саммиту ЕАЭС. Время для политического шпагата объективно вышло. На референдуме Пашиняну придется выставить против призрачных обещаний ЕС осязаемые экономические блага ЕАЭС, включая льготный российский газ по 165 долларов, беспошлинную торговлю и открытый союзный рынок.

Арман Абовян, политический аналитик (Армения):

Вероятность вхождения Армении в Европейский союз примерно равна тому, чтобы Армения колонизировала Марс, например. На чужом горбу в рай не въедешь, то есть Армения не может занять позицию, противоположную Евразийскому экономическому союзу, интеграционному объединению, даже номинально, и в то же самое время пользоваться преференциями, которые дает ЕАЭС. Дорога в ЕС должна оплачиваться со стороны российского, белорусского, казахского, киргизского бюджета… Так не бывает! Уход Армении из ЕАЭС – это обвал армянской экономики. Это не преувеличение. Ждут нас в Европе? Конечно, нас не ждут в Европе и ждать не собираются. Сказать хорошие слова – пожалуйста, нагнетать русофобию – да ради бога. Превратить Армению в антироссийский либо антиевразийский плацдарм – сам Бог велел.