UKMTO: танкер в Красном море атаковал неизвестный снаряд

В водах Красного моря неизвестным снарядом атакован танкер, пишет РИА Новости со ссылкой на UKMTO.

На главной палубе судна начался пожар. ЧП произошло в 63 морских милях (117 км) к западу от порта Янбу в Саудовской Аравии. Члены экипажа танкера не пострадали.

С осени 2023 года хуситы начали регулярно наносить удары по судам в Красном море и Баб‑эль‑Мандебском проливе. Целью представителей движения, по их словам, является поддержка палестинцев в секторе Газа. Таким образом они стремятся оказать давление на Тель-Авив и его союзные страны.

Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи – погибли 30 человек

Из-за урагана более 200 тыс. жителей Балтии остаются без электричества

Киев атаковал объекты Ozon ночью: на складах начались пожары

Фото: Pinterest