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У купавшихся в проруби родителей угнали машину с 7-летним сыном внутри

21 января 2019 07:44
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Новости России. В Красноярском крае у купавшихся в проруби родителей угнали автомобиль с 7-летним ребенком.   

По информации МВД РФ, подозреваемый в угоне был задержан по горячим следам. Правоохранители вернули родителям их сына.   

С заявлением об угоне в полицию обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с сыном и женой приехал  на купель на Крещение. Ребенка родители решили оставить в машине. Когда мужчина с супругой вернулись к месту, где оставили автомобиль, то не обнаружили его.  

Оперативно начался поиск транспортного средства.   

Спустя время мальчик позвонил родителям и сообщил, где находится. Злоумышленник бросил автомобиль и сбежал. Транспортное средство нашли в течение получаса.   

Мальчик не пострадал. Его передали маме и папе.  

Спустя несколько часов была установлена личность злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали. Ранее он был неоднократно судим. Спящего ребенка мужчина обнаружил не сразу, после чего он бросил автомобиль.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».   

# Купание в проруби

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