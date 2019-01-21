У купавшихся в проруби родителей угнали машину с 7-летним сыном внутри

Новости России. В Красноярском крае у купавшихся в проруби родителей угнали автомобиль с 7-летним ребенком.
По информации МВД РФ, подозреваемый в угоне был задержан по горячим следам. Правоохранители вернули родителям их сына.
С заявлением об угоне в полицию обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с сыном и женой приехал на купель на Крещение. Ребенка родители решили оставить в машине. Когда мужчина с супругой вернулись к месту, где оставили автомобиль, то не обнаружили его.
Оперативно начался поиск транспортного средства.
Спустя время мальчик позвонил родителям и сообщил, где находится. Злоумышленник бросил автомобиль и сбежал. Транспортное средство нашли в течение получаса.
Мальчик не пострадал. Его передали маме и папе.
Спустя несколько часов была установлена личность злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали. Ранее он был неоднократно судим. Спящего ребенка мужчина обнаружил не сразу, после чего он бросил автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».