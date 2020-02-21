Прямой эфир

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік

21 февраля 2020 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Аргенціны. 54-гадовая сланіха Мара з Аргенціны пераедзе ў бразільскі запаведнік, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік -1

Мара нарадзілася ў Індыі і доўгі час выступала ў цырках Германіі і Паўднёвай Амерыкі. Апошнія 25 гадоў сланіха жыла тут, ў заапарку Буэнас-Айрэса. Зараз супрацоўнікі рыхтуюць яе да працяглага падарожжа.

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік -4

Сланіхе трэба будзе праехаць тры тысячы кіламетраў – гэта тыдзень шляху. Суправаджаць Мару будуць ахоўнікі і ветэрынары. Ужо хутка яна ўпершыню зможа сустрэцца з іншымі індыйскімі сланамі, якія жывуць у бразільскім запаведніку.

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік -7

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране
21 февраля 2020 10:31

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране

Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку
21 февраля 2020 08:59

Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію
21 февраля 2020 08:59

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію