54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік

Мара нарадзілася ў Індыі і доўгі час выступала ў цырках Германіі і Паўднёвай Амерыкі. Апошнія 25 гадоў сланіха жыла тут, ў заапарку Буэнас-Айрэса. Зараз супрацоўнікі рыхтуюць яе да працяглага падарожжа.

Сланіхе трэба будзе праехаць тры тысячы кіламетраў – гэта тыдзень шляху. Суправаджаць Мару будуць ахоўнікі і ветэрынары. Ужо хутка яна ўпершыню зможа сустрэцца з іншымі індыйскімі сланамі, якія жывуць у бразільскім запаведніку.