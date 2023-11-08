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Туристический сектор Индии серьёзно пострадал от смога

08 ноября 2023 19:44
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Новости Индии. Жители Индии ненадолго попрощались с Тадж-Махалом. Одну из главных достопримечательностей страны окутал густой смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От него страдают не только здания, но также люди и даже бюджет страны. Власти сообщают об угрозе туристическому сектору.

Туристический сектор Индии серьёзно пострадал от смога-1

Смог стал весьма неприятной неожиданностью для приезжих. С похожей проблемой столкнулись и жители пакистанского Лахора. Пелена не проходит уже несколько недель. Индекс качества воздуха почти втрое превышает допустимую норму. Ситуация опасна в первую очередь для людей с острыми респираторными заболеваниями.

# Природные явления # Новости Индии # Фотофакт

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