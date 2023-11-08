Туристический сектор Индии серьёзно пострадал от смога

Новости Индии. Жители Индии ненадолго попрощались с Тадж-Махалом. Одну из главных достопримечательностей страны окутал густой смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От него страдают не только здания, но также люди и даже бюджет страны. Власти сообщают об угрозе туристическому сектору.