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Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них

25 июля 2023 12:27
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Новости Турции. Звезды интернета: в Турции корова и ее хозяйка Сериф Йылмаз покоряют Всемирную сеть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11,5 миллиона просмотров – рекорд студентки местного университета.

Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них-1

Сериф работает на ферме. Это, можно сказать, семейное дело. Девушка заботится о коровах и проводит с ними много времени. Неудивительно, что они лучшие друзья.

Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них-4

Сериф Йылмаз, фермер:
Я увидела в интернете золотого ретривера. Он клал голову на плечо хозяину, и они делали селфи. Я подумала, что моя корова может так же. Поэтому я просто пошла и сняла видео.

Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них-7

Доверию между хозяйкой и животными можно позавидовать. Ведь коровы позволяют Сериф делать с ними все что угодно. Доить, чесать, гладить и, конечно, снимать на камеру. Они не то что не против – всеми рогами за. Подопечных немало, поэтому иногда за внимание хозяйки приходится побороться. Но, судя по настроению животных, никто заботой не обделен.

# Интернет # Марина Кишкурно # Новости Турции # Фотофакт

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