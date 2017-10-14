«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи»: Реджеп Эрдоган об отношениях с США

Традиционный партнер и союзник Азербайджана – Турция. Про эти государства иногда говорят: один народ – две страны. Как Беларусь с Россией, Азербайджан с Турцией проводят совместные военные учения. И много других фактов можно припомнить о взаимной поддержке в международных структурах и так далее.

Это большая отдельная тема. А в сегодняшней программе – всего лишь мостик, чтобы перейти к разговору о Турции. Анкара ругается с Вашингтоном, не может договориться с Евросоюзом, ввела ограничения на поставку продовольствия из России.

Это нарушение дипломатического иммунитета! Турция ведет себя неподобающе! Такая риторическая шарманка звучит из Вашингтона уже не первый день из-за событий в Стамбуле. Полиция арестовала троих работников консульства США. Причина – они подозреваются в шпионаже.

Лучшая защита – это нападение – подумали в Белом Доме… и запретили выдачу виз. Получив зеркальный ответ, дом храбрых и земля свободных пошли на попятную.

Джон Басс, Посол Соединенных Штатов Америки в Турции:

Мы опустим сложные вопросы в наших отношениях с Турцией – диалог ведут правительства. И мы хотим подтолкнуть Турцию к тому, чтобы ситуация успокоилась. Нам нечего скрывать, и мы требуем того же от партнеров. Ни один сотрудник посольства не является шпионом – не собирал информацию.

США недовольны тем, что Турция не признает Курдистан, США недовольны тем, что Турция наводит порядок у себя после провального путча 16-го. В общем-то, США недовольным тем, что у Турции свое мнение. И если раньше американское банджо звучало достаточно громко, чтобы Анкара слушала, то теперь несгибаемость Эрдогана – реальный ферзь в геополитической игре на Ближнем Востоке.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи. Наша страна – как лев с вырванными когтями, которого пытаются сделать ручным. Те, кто привыкли к старой Турции, не хотят видеть сильную Турцию. Но мы не дикое племя. Мы – Турецкая Республика. Либо вы принимаете это, либо вы нам не нужны.

Нынешняя ситуация породила настоящий парадокс: мировой гегемон, рассорившись с Анкарой, потеряет для себя регион полностью. При том, что Турция – это «южный фланг» для НАТО и врата от нелегалов. Переломи турки границы ключ напополам – и «миграционный кризис» превратиться в «миграционный апокалипсис». А ведь под боком еще и экстремисты.

Кстати, ситуация с Курдистаном – еще один пример двойной политики: Пентагон в открытую вооружает тех, кого называет Эрдоган террористами. А ведь недавно прошел референдум о независимости, и страна, построенная на оружии и боевиках – опасный сосед. И этот «курдылизатор» – тревожный звонок: регион может ждать передел либо новая война.

Да и в целом Турция – под информационным огнем СМИ. Снова всплыл продовольственный вопрос с Россией. Многоточие и в союзе с ЕС – Анкара туда особо уже и не стремится, потому что у Эрдогана своя четкая позиция – а там это не в чести.

Президента Турции во многих странах называют политиком с неоосманскими амбициями. А они – не более, чем борьба за место под солнцем. И лучше любого политолога турецкий нрав объясняет вексиллология – наука о флагах. На прапоре США – 50 звезд, у ЕС – 12 и только турецкий полумесяц охраняет одна.